Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Опубликован снимок потерпевшего крушение на Ставрополье штурмовика

Своё ТВ15:25

Фото с места падения штурмовика на Ставрополье попали в интернет

Победа 2614:15

Судьба пилотов разбившегося на Ставрополье штурмовика до сих пор неизвестна

ГТРК Ставрополье14:09

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25 могут быть живы, заявил источник

РИА Новости15:22

Фото с места крушения штурмовика на Ставрополье опубликовали в Интернете

Newstracker.ru15:17

На Ставрополье найдено вероятное место приземления пилотов разбившегося Су-25

Интерфакс09:34

Источник: летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ и их парашюты пока не найдены

ТАСС12:10
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Общество

Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО

Газета.Ru 14:41
Футбол

Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Политика

В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с угрозами

В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами, передает японская газета Asahi.
Росбалт вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

РБК 12:52
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия

Пропавшая в Липецкой области девочка нашлась в Москве

Вести.Ru 15:31
Происшествия

Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома

В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Авто

Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях

Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Политика

США ввели санкции против космических ведомств Ирана

США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

РИА Новости 15:42
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись

В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
РИА Новости 14:30
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Общество

Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика

ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась

Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Спорт

Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Lenta.ru 14:39
Армия и оружие

Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

StarHit.ru вчера в 06:15
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Музыка

Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты

ФАН вчера в 23:58
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

RT на русском 15:30
Политика

Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
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