Происшествия
РИА НовостиВ Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
Газета.Ru 14:41
Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Политика
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с угрозами
В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами, передает японская газета Asahi.
Росбалт вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома
В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Политика
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись
В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
РИА Новости 14:30
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Культура
Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции
StarHit.ru вчера в 06:15
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35