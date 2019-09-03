Происшествия
РБКВ Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25
Источник ТАСС уточнил, что парашюты летчиков с вертолета замечены не были и что к месту падения движется наземный поисково-спасательный отряд. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Мутко жёстко отчитал иркутского бизнес-омбудсмена за бездействие
На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Владимир Путин проведет переговоры с президентом Монголии
Первый канал 00:35
Политика
Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
Lenta.ru 08:46
Гаджеты
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении
В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру 08:16
Происшествия
В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных
В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.
Новый День 07:10
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Гаджеты
Honor выпустит смартфон с «дырявым» экраном HD+ и тройной камерой
В левом верхнем углу экрана есть небольшое отверстие: здесь установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.
3DNews 09:09
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Происшествия
На юге Петербурга водитель Jaguar насмерть сбил пешехода и скрылся
Во вторник, 3 сентября, в двенадцатом часу дня на Воздухоплавательной улице автомобиль Jaguar сбил 58-летнего мужчину, вышедшего на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Форпост Северо-Запад 07:53
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26