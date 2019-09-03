Происшествия

РБКРБКВ Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

Источник ТАСС уточнил, что парашюты летчиков с вертолета замечены не были и что к месту падения движется наземный поисково-спасательный отряд. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае.
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Поисковый вертолёт обнаружил место крушения штурмовика на Ставрополье

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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