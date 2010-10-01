В течение нескольких дней в Ставропольском крае отмечается рост новых случаев диагностирования коронавирусной инфекции, сообщили 12 июля в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Ставропольском крае выявляется все больше зараженных коронавирусом

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