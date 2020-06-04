Игры
REGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке
Городской портал Новый Нижний16:00
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Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением
Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Экономика
Депутат-коммунист, полгода назад возглавивший МУП «Бытовые услуги», готов уйти в отставку
Сидоров говорит, что за первый квартал 2020 года, впервые за долгое время, МУП Бытовые услуги получил первую прибыль: в марте предприятие смогло заработать свыше 300 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года у курганских бань был убыток 1,7 млн рублей.
Znak.com 10:45
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 02 июня в 08:24
Политика
Турция в июне откроет авиасообщение с 40 странами
В июне Турция откроет авиасообщение с 40 странами. Турецкие СМИ рассказали, с какими странами оно возобновляется.
ToDay News Ufa 10:58
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
Авто
Jeep официально представил Jeep Compass для Европы
Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Общество
Третий случай смерти от COVID-2019 зарегистрирован в Амурской области
4 июня в Приамурье выявлено 22 новых случая новой коронавирусу, а всего их 588.
Телепорт 21:11
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Общество
«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске, где в конце мая произошла авария на ТЭЦ-3.
Известия 20:25
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
Общество
71 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Иркутской области
В Иркутской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.
Сибирские Новости 22:46
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
Коммерсантъ 17:58
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Происшествия
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41