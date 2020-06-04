Игры

REGNUMREGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

В Steam началась распродажа игр компании Electronic Arts

Goroday.ru17:23

Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке

Городской портал Новый Нижний16:00

В Steam появилось несколько игр EA, в том числе NFS: Heat и Dragon Age: Inquisition

3DNews15:03

В Steam вышли Need for Speed, Dragon Age 2 и другие игры Electronic Arts

Cyber.sports.ru14:57

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM14:44

В Steam вышло несколько игр Electronic Arts и появилась реклама EA Access

CyberSport.ru14:02

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

Игромания.ру11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
1,4K
Общество

СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
1
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
462
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
668
Экономика

Депутат-коммунист, полгода назад возглавивший МУП «Бытовые услуги», готов уйти в отставку

Сидоров говорит, что за первый квартал 2020 года, впервые за долгое время, МУП Бытовые услуги получил первую прибыль: в марте предприятие смогло заработать свыше 300 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года у курганских бань был убыток 1,7 млн рублей.
Znak.com 10:45
Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
35
Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
285
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 02 июня в 08:24
1,2K
Политика

Турция в июне откроет авиасообщение с 40 странами

В июне Турция откроет авиасообщение с 40 странами. Турецкие СМИ рассказали, с какими странами оно возобновляется.
ToDay News Ufa 10:58
29
Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
5
Общество

Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США

Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ 02:13
39
Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
115
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
1K
Общество

Третий случай смерти от COVID-2019 зарегистрирован в Амурской области

4 июня в Приамурье выявлено 22 новых случая новой коронавирусу, а всего их 588.
Телепорт 21:11
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
2,3K
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,4K
Происшествия

Мужчина отправил матери селфи за считанные минуты до авиакатастрофы

РИА Новости 20:51
Общество

«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки разлива топлива в Норильске, где в конце мая произошла авария на ТЭЦ-3.
Известия 20:25
230
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
4,2K
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
302
Общество

71 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Иркутской области

В Иркутской области за сутки выявлен 71 новый случай заболевания коронавирусом.
Сибирские Новости 22:46
6
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
783
Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
490
Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
2
Футбол

«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру

По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
1,9K
Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
Коммерсантъ 17:58
1
Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
85
Происшествия

В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Need for Speed Heat
Компьютерная игра (аркада)
Компьютерная игра в жанре аркадных автогонок, разработанная шведской студией Ghost Games и изданная Electronic Arts для консолей PlayStation 4 и Xbox One, а также для ПК под управлением Windows. Двадцать четвёртая игра в одноимённой серии, выпуск которой состоялся 8 ноября 2019 года. Анонс состоялся 14 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Steam
Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное