Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.

Общество Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня. 12

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Общество Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме. 1,8K

Происшествия Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. 7

Игры Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.

Здоровье Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19. 2

Политика ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ. 769

Армия и оружие Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния.

Происшествия В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США Около 50 тысяч человек приняли участие в демонстрации Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции Вены.