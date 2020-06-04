Игры
REGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке
Городской портал Новый Нижний16:00
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья
Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20
Общество
В МЧС нашли способ ликвидации ЧП в Норильске
Городовой 03:38
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Армия и оружие
Два новых звания ввели в ВСУ по стандартам НАТО
Телеканал 360° 11:46
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix.
Известия 02 июня в 18:35
Общество
Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров
Сервис Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров, о которой ранее сообщили в Telegram-каналах.
ТАСС 09:38
Общество
Попова призвала выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что очень важно объединить опыт переживания пандемии для выстраивания алгоритма на следующий подобный случай, который может произойти в той или иной форме.
RT на русском 08:48
Происшествия
Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку
В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее.
Вести.Ru 10:56
Игры
Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer
Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.
Игромания.ру 13:13
Общество
В России введут новый штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
АБН 05:25
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском 17:24
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Здоровье
Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается
Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара 16:31
Политика
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Более половины россиян (61%), сообщивших о намерении прийти на общероссийское голосование по поправкам в конституцию, проголосуют скорее за изменения основного закона страны, каждый пятый - скорее против, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
РИА Новости 07:21
Армия и оружие
Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния.
РИА Новости 17:54
Общество
«Клубничную» Луну смогут увидеть жители Волгоградской области
Родной город 02:17
Происшествия
В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
Около 50 тысяч человек приняли участие в демонстрации Black Lives Matter в Вене против полицейского насилия на почве расизма в США, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе полиции Вены.
РИА Новости 16:29
Политика
В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»
В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
Космос
Ученые назвали причину, по которой женщина может не полететь в космос
Согласно статистике, каждая вторая женщина подвергается расстройствам, мужчины только в 38% случаев.
Gazeta.SPb 16:12
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50