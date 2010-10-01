Игры
REGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
Космос
В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми
Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.
Интерфакс 01 июня в 01:26
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
Политика
Наличие ограничений для СМИ на голосовании по Конституции опровергли
Появившаяся в СМИ информация об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции не соответствует действительности.
Lenta.ru 13:32
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
Политика
США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну
Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта.
Rambler News Service вчера в 11:17
Авто
Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 07:28
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Наука
Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад.
Дни24 12:00
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 14:46
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
Газета.Ru 15:04
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Политика
Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске
Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.
ПРАЙМ 15:24
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась результатами голодовки
RuNews24.ru вчера в 16:53
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22