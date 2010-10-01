Игры

REGNUMREGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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В Steam появилось несколько игр EA, в том числе NFS: Heat и Dragon Age: Inquisition

3DNews15:03

В Steam вышли Need for Speed, Dragon Age 2 и другие игры Electronic Arts

Cyber.sports.ru14:57

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM14:44

В Steam вышло несколько игр Electronic Arts и появилась реклама EA Access

CyberSport.ru14:02

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

Игромания.ру11:13
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

«Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин.
Lenta.ru 11:32
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
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Космос

В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми

Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.
Интерфакс 01 июня в 01:26
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК 15:01
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Политика

Наличие ограничений для СМИ на голосовании по Конституции опровергли

Появившаяся в СМИ информация об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции не соответствует действительности.
Lenta.ru 13:32
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
5
Политика

США запретят полеты китайских авиакомпаний в страну

Администрация президента США Дональда Трампа с 16 июня запретит полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на приказ американского министерства транспорта.
Rambler News Service вчера в 11:17
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Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации утечки топлива в Норильске

Авторадио 02:03
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Авто

Названы самые продаваемые авто в России по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 07:28
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Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
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Наука

Ученые обнаружили исчезновение Йеллоустонского супервулкана

Оказывается, часть отложений, возникших из-за небольших извержений, на самом деле являются результатами суперизвержений, которые произошли примерно 9 и 8,7 млн лет назад.
Дни24 12:00
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
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Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 14:46
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
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Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
Газета.Ru 15:04
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
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Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
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Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
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Общество

«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса разлива топлива в Норильске

Ранее на сайте "Роскосмоса" сообщалось, что МЧС РФ попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования Земли для мониторинга разлива топлива в Норильске.
ПРАЙМ 15:24
Шоу-бизнес

Анна Семенович похвасталась результатами голодовки

RuNews24.ru вчера в 16:53
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Общество

В Кронштадте детям в продуктовых наборах выдали просроченные консервы

Piter.tv 08:39
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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