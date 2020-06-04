Игры

REGNUMREGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке

Городской портал Новый Нижний16:00

В Steam появилось несколько игр EA, в том числе NFS: Heat и Dragon Age: Inquisition

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В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

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В Steam вышли Need for Speed, Dragon Age 2 и другие игры Electronic Arts

Cyber.sports.ru14:57

В Steam вышло несколько игр Electronic Arts и появилась реклама EA Access

CyberSport.ru14:02

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

Игромания.ру11:13
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
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Футбол

Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы

Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Футбол

«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера

Газета.Ru 13:42
Происшествия

Почему дизельное топливо затопило Арктику

Днем 29 мая очевидец аварии – водитель Андрей Афиногенов рассказал изданию Baza, что проезжал мимо Норильской ТЭЦ-3, когда увидел разлив дизельного топлива.
Ведомости 16:13
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Политика

ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян

Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
3,1K
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Общество

Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.
РБК 17:00
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Общество

Ресторан «Pushkin» в США русские защитили от протестующих

Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению.
ГЛАС.RU 02 июня в 08:41
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза 13:51
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию

Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
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Общество

СК завел уголовное дело на Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
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Шоу-бизнес

38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини

38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.
Экспресс газета 07:41
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Авто

Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series

Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
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Происшествия

В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле

На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
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Музыка

В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова

Mockva.ru вчера в 21:25
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Космос

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

РИА Новости 02:54
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Происшествия

Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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Происшествия

Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке

Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
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Внедорожник Toyota Fortuner обновили

4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
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Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. Программный клиент Steam также обеспечивает установку и регулярное обновление игр, облачные сохранения игр, текстовую и голосовую связь между игроками.
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