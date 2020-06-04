Игры
REGNUMВ Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts. Об этом 4 июня сообщил сайт онлайн-магазина компании Valve.
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Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке
Городской портал Новый Нижний16:00
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Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
Футбол
Футболист «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.
РИА Новости 08:07
Футбол
«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Почему дизельное топливо затопило Арктику
Днем 29 мая очевидец аварии – водитель Андрей Афиногенов рассказал изданию Baza, что проезжал мимо Норильской ТЭЦ-3, когда увидел разлив дизельного топлива.
Ведомости 16:13
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей
Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда.
РБК 17:00
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Общество
Ресторан «Pushkin» в США русские защитили от протестующих
Всего собралось 10 человек друзей и гостей ресторана, которые не остались в стороне и захотели оказать помощь любимому заведению.
ГЛАС.RU 02 июня в 08:41
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза 13:51
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Общество
СК завел уголовное дело на Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини
38-летняя Анастасия Макеева показала фигуру в бикини Анастасия Макеева похвасталась стройной фигурой.
Экспресс газета 07:41
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Музыка
В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова
Mockva.ru вчера в 21:25
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
Авто
Внедорожник Toyota Fortuner обновили
4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
SpeedMe 01:17