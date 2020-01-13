В «Столото» подчеркнули, что «розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведён в строгом соответствии с законодательством России». Также компания опровергла какую-либо связь с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надежды Бартош до розыгрыша.

В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

Общество В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.

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Шоу-бизнес Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.

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Авто Opel расширит модельный ряд в России Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.