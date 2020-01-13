Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

В «Столото» подчеркнули, что «розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведён в строгом соответствии с законодательством России». Также компания опровергла какую-либо связь с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надежды Бартош до розыгрыша.
Читать в источнике
Комментировать366

Подробнее о событии

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше

РИА Новости13:37

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАСС13:32

«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Lenta.ru14:09

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

Znak.com14:23

В «Столото» назвали обвинения о нечестном розыгрыше миллиарда рублей клеветой

Говорит Москва13:51

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ru13:47

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ru13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Футбол

Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Газета.Ru 08:15
Общество

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
РБК 12:39
Общество

Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Газета.Ru 13:42
Авто

GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа

Американский автомобильный гигант General Motors в скором времени возродит выпуск машин под маркой Hummer.
Faktom 11 января в 05:51
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM 11 января в 00:34
Технологии

CES 2020. Показали вибрирующее кресло для геймеров

Сегодня заговорили об игровом кресле Arcadeo, разработке французского стартапа.
ITZine.ru 09:51
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 11:15
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении борта Украины

Известия 12:18
Футбол

«Спартак» прилетел в ОАЭ на первый сбор

Московский «Спартак» прибыл в ОАЭ на тренировочный сбор. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Sportbox.RU 10:16
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Российский фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрал в прокате более двух миллиардов рублей.
Москва 24 10 января в 14:51
Общество

Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России

Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
OAnews вчера в 01:42
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru вчера в 09:51
Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК 05:37
Политика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
RT на русском 14:00
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
РБК 08:53
Происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

РБК 14:58
Авто

Opel расширит модельный ряд в России

Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Компания 05:28
Здоровье

Bloomberg: производитель электронных сигарет Juul получил 2,6 тыс. жалоб на проблемы со здоровьем

FDA начала проверки в отношении Juul после появления информации о том, что курение электронных сигарет и вейпов может вызывать легочное заболевание, в некоторых случаях приведшее к смерти.
Коммерсантъ 14:05
Общество

После наводнения в Венеции высохли каналы

Политическая Экспертиза 12:17
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
REGNUM 12:14
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
ТАСС 11:52
Политика

Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией

Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания в интервью Ruptly заявил, что абхазско-российские отношения носят братский характер и их необходимо развивать.
RT на русском 12:43
Политика

Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Вести.Ru 13:30
Культура

НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»

В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".
Piter.tv 14:46
Общество

«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное