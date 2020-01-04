Общество

Lenta.ruLenta.ruВ «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода. Однако при наличии уважительной причины срок увеличится еще на три года, рассказали РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».
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В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

RT на русском14:38

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

РИА Новости09:45

Названы сроки получения выигрышей победителями лотерей

Известия12:02

В «Столото» обозначили сроки, когда лотерейный миллиардер сможет забрать свои деньги

URA.Ru11:55

Выигравший миллиард в лотерею сможет забрать деньги в течение нескольких лет

Телеканал 360°11:42

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Lenta.ru11:29

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

РБК12:54
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Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
РБК 14:56
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В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости вчера в 08:45
Хоккей

Ковальчук получил 17-й игровой номер в «Монреале»

РИА Новости 11:46
Хоккей

Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
Чемпионат 13:46
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Армия и оружие

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Lenta.ru 19:14
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Армия и оружие

В Триполи сообщили о десятках погибших при ударе по военному училищу

Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, по предварительным данным, погибли 23 курсанта, десятки получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения в правительстве национального согласия.
РИА Новости 19:20
Армия и оружие

NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире

Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
iReactor вчера в 00:01
Авто

В России продажи премиальных автомобилей выросли на 4%

Автоновости дня 02:00
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Общество

Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка

Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
РБК 16:55
Общество

В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде

На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет.
РБК 17:16
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Autosport.com.ru 10:31
Происшествия

Женщина пострадала при пожаре на рынке в Петропавловске-Камчатском

Пожарным удалось потушить возгорание на рынке в Петропавловске-Камчатском. В результате происшествия пострадал один человек.
News.ru 04:30
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
ТАСС вчера в 03:33
Кино

Ирина Старшенбаум оценила отношение к российскому кино на Западе

RT на русском 08:27
Хоккей

Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ

Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
Армия и оружие

Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе

В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
RT на русском 16:25
Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: «У меня психическое заболевание»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью.
Матч ТВ 18:45
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 12:12
Происшествия

В Мытищах горит склад с пластиком

В Мытищах Московской области произошел пожар на складе, где хранится пластик и оборудование для изготовления бассейнов.
Коммерсантъ 19:00
Общество

Кабмин утвердил план адаптации к изменениям климата

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил национальный план Минэкономразвития по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, говорится в сообщении кабмина.
РБК 16:01
Происшествия

Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Lenta.ru 08:49
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
Происшествия

При подрыве автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

В результате подрыва автобуса в департаменте Тоэни провинции Суру в Буркина-Фасо погибли 14 человек, ещё четыре получили ранения, передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники.
RT на русском 11:06
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
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