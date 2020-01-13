Общество

REGNUMREGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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с чего всё началось

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

В "Столото" отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей и заявили о подготовке иска о защите деловой репутации.
РИА Новостивчера в 13:37

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Скандал с миллиардным выигрышем: В «Столото» ответили на обвинения

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РИА Новостивчера в 13:37

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ruвчера в 13:47

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

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Lenta.ruвчера в 14:09

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАССвчера в 13:32

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ruвчера в 13:21
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В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
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Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ

Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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В Омске возле парка Победы произошло смертельное ДТП

По данным Госавтоинспекции, на Ленинградском проспекте в районе остановки «Парк Победы» столкнулись микроавтобус Renault и автомобиль ВАЗ-2107.
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Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС вчера в 21:32
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Муж Нетребко отказался петь на одной сцене с армянкой

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Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК вчера в 10:34
Энергетика

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Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК вчера в 06:34
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В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника

Российская газета 02:06
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защищаться от гриппа без вакцинации

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ тем, кто не может пройти вакцинацию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:33
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Здоровье

Онколог из ФРГ назвала симптомы рака поджелудочной железы

Одним из первых симптомов рака поджелудочной железы являются боли в спине.
Труд вчера в 08:24
Общество

Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных

Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут.
Вести.Ru вчера в 22:24
Общество

Виктора Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

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Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
News.ru вчера в 14:32
Общество

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Lenta.ru вчера в 06:16
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

RT на русском вчера в 23:57
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Известия вчера в 19:15
Происшествия

Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Мальчику прострелили голову 4 августа 2019 года в коллективном саду НТМК № 7 в Нижнем Тагиле.
Znak.com 12 января в 09:03
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Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020

Собака.ru вчера в 08:42
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
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Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Политика

Вашингтон объяснил присоединение Крыма к России своей слабостью

США рассказали о пошатнувшейся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая.
Lenta.ru 02:32
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