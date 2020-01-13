Общество

REGNUMREGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Читать в источнике
Комментировать923

Подробнее о событии

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

РИА Новости13:37

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАСС13:32

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ru13:21

«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Lenta.ru14:09

В «Столото» назвали обвинения о нечестном розыгрыше миллиарда рублей клеветой

Говорит Москва13:51

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ru13:47

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

Znak.com14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала капитана «Салавата Юлаева»

В понедельник стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить на капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина четырехматчевую дисквалификацию.
News102.ru 13:38
Общество

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Известия 19:23
Политика

Кремль опубликовал новые архивные фото Путина

Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
RT на русском 13:36
Хоккей

Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Metaratings 14:43
Авто

Opel намерен расширить модельный ряд в России

Первой моделью, которая станет доступная уже в начале года станет фургон Opel Vivaro, а после модельный ряд пополнится до шести автомобилей.
32CARS.ru 05:58
Футбол

Иван Ордец: «До последнего верил, что „Динамо“ выкарабкается»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
Спорт-Экспресс 20:30
Футбол

Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru 10:25
Общество

Сегодня отмечают Старый Новый год

Курган и курганцы вчера в 21:48
Политика

В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов

В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов.
Российская газета 20:25
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Общество

«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru 10:07
Политика

Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить

Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Московский Комсомолец 17:57
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Известия 19:01
Шоу-бизнес

Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке

«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
RuNews24.ru 14:30
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске.
Российская газета 07:26
Единоборства

Макгрегор оценил свой заработок от боя с Серроне

Газета.Ru 18:16
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Политика

Путин обсудил подготовку послания к Федеральному собранию на совещании

Президент России Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию РФ.
РЕН ТВ 07:22
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru 18:23
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 11 января в 15:16
Общество

Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Плюс один +1 09:57
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
ToDay News Ufa 11 января в 01:27
Единоборства

Российский чемпион WBA Бивол проведет следующий бой в США

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил о следующем бое спортсмена.
Матч ТВ 07:15
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут переговоры по Соболеву

Нева Спорт 00:45
Происшествия

В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии

Российская газета 20:13
Армия и оружие

Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Известия 19:35
Происшествия

Сутенера задержали в Южно-Сахалинске

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя.
АСТВ 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное