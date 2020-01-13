Общество
REGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала капитана «Салавата Юлаева»
В понедельник стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить на капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина четырехматчевую дисквалификацию.
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх в 2020 году после матча чемпионата между сборными Дании и Венгрии.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Авто
Opel намерен расширить модельный ряд в России
Первой моделью, которая станет доступная уже в начале года станет фургон Opel Vivaro, а после модельный ряд пополнится до шести автомобилей.
Футбол
Иван Ордец: «До последнего верил, что „Динамо“ выкарабкается»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Общество
Сегодня отмечают Старый Новый год
Политика
В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов
В МИД России очень удивились, узнав, что Польша не собирается проводить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистов.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить
Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Шоу-бизнес
Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке
«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в Нижнем Тагиле, Архангельске и Нижневартовске.
Единоборства
Макгрегор оценил свой заработок от боя с Серроне
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Путин обсудил подготовку послания к Федеральному собранию на совещании
Президент России Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию РФ.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
Космический турист-миллиардер ищет спутницу для полета на Луну
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Комитет по делам здравоохранения города Ухань подтвердил смерть человека от неизвестного ранее вируса Как сообщает ToDay News Ufa, всего неизвестная ранее болезнь зафиксирована у 41 человека.
Единоборства
Российский чемпион WBA Бивол проведет следующий бой в США
Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил о следующем бое спортсмена.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» ведут переговоры по Соболеву
Происшествия
В Хабаровске 1700 домов остались без тепла из-за аварии
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Происшествия
Сутенера задержали в Южно-Сахалинске
Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя.