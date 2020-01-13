Общество

REGNUMREGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Читать в источнике
Комментировать951

Подробнее о событии

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

РИА Новости13:37

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАСС13:32

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ru13:21

«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Lenta.ru14:09

В «Столото» назвали обвинения о нечестном розыгрыше миллиарда рублей клеветой

Говорит Москва13:51

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ru13:47

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

Znak.com14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Культура

В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»

Областная газета 08:30
Политика

Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии

RT на русском 15:18
Происшествия

В Южно-Сахалинске задержали сутенера

В Южно-Сахалинске стражи порядка поймали организатора борделя.
Evo-rus.com 22:42
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России

Пятый канал 22:40
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa вчера в 05:19
Происшествия

Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские

Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские В раскрытии резонансного убийства мамы и 12-летней дочери областное МВД рассчитывает на информацию от граждан.
Екатеринбург-ТВ 10:04
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
ТАСС 11:22
Происшествия

В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

РБК 21:46
Происшествия

На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
REGNUM 22:13
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Космос

В Индии создадут центр подготовки астронавтов

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
REGNUM вчера в 00:19
Футбол

«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета 04:07
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя

Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Naked Science 10 января в 07:18
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
РЕН ТВ 06:47
Технологии

Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с атаками мошенников, рассылавших фейковые сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas.
iReactor 17:54
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Политика

Ливийский фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву на переговоры о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву 12 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Красная весна вчера в 16:40
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето

В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform 12:55
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Биатлон

Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
РИА Новости 09:01
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Политика

Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Lenta.ru 10:34
Общество

В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах

Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
ФедералПресс 21:55
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Известия вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное