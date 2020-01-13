Общество
REGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Культура
В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»
Политика
Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии
Происшествия
В Южно-Сахалинске задержали сутенера
В Южно-Сахалинске стражи порядка поймали организатора борделя.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Происшествия
Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские
Миллион за помощь в задержании убийцы обещают свердловские полицейские В раскрытии резонансного убийства мамы и 12-летней дочери областное МВД рассчитывает на информацию от граждан.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
В Индии создадут центр подготовки астронавтов
Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Наука
Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя
Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Технологии
Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с атаками мошенников, рассылавших фейковые сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Ливийский фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву на переговоры о перемирии
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву 12 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Биатлон
Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Общество
В Москве лучшего бомбардира ФСБ уволили из-за декларации о доходах
Подполковника московского управления ФСБ Даниила Козыбина, который является лучшим бомбардиром спецслужбы, уволили за то, что он не предоставил декларацию о доходах.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Происшествия