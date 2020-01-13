Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

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