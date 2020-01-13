Общество
REGNUMВ «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших актов РСФСР
Как рассказал вице-премьер Константин Чуйченко, документ об обмене 3,6 тысячи актов СССР Медведев получит на подпись не позднее 24 января.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
Иран собирается преследовать главу США Дональда Трампа в судебном порядке после убийства генерала Касема Сулеймани, командовавшего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Исламской Республики).
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Незадолго до 12-летия легендарную игру Grand Theft Auto IV убрали из продажи в Steam.
Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Армия и оружие
Помпео пояснил, когда США могут отменить санкции против Ирана
По словам государственного секретаря США Майкла Помпео, Вашингтон будет продолжать санкционную политику против Тегерана, пока исламская республика не прекратит свою "террористическую деятельность" и не откажется от планов обладать ядерным оружием.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Кино
Чиновник объяснил, почему у чеченцев непопулярны российские фильмы
С другой стороны, «культурный» чиновник противоречит сам себе, заявляя, что в числе популярных оказался фильм чеченского режиссера Анзора Юшаева «Штурм».
Здоровье
Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики
В южно-сахалинской кадетской школе провели тестирование подростков на наркотические и психоактивные вещества (ПАВ). Подобные мероприятия проходят во всех школах города ежегодно в рамках мероприятий по первичной профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни.
Армия и оружие
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Политика
Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России
Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Футбол
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «ПСЖ»
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о ничьей с "ПСЖ" в матче чемпионата Франции.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Общество