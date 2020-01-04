Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
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В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

RT на русском14:38

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

РБК12:54

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Lenta.ru11:29

В «Столото» обозначили сроки, когда лотерейный миллиардер сможет забрать свои деньги

URA.Ru11:55

Выигравший миллиард в лотерею сможет забрать деньги в течение нескольких лет

Телеканал 360°11:42

Названы сроки получения выигрышей победителями лотерей

Известия12:02

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

РИА Новости09:45
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Хоккей

Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
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Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
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Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
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Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии

Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Советский спорт 14:40
Хоккей

Брагин: в матче МЧМ со шведами эмоции перехлестывали

РИА Новости 13:59
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
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Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».
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Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
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Хоккей

Овечкин набрал 40-е очко в сезоне

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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Политика

«Ж@ды и поляки»: дочь русофобки Фарион отличилась ответом послам Израиля и Польши

Дочь скандально известной русофобки Ирины Фарион — София Семчишин — решила не отставать от матери в плане дурной славы и отличилась матерным посланием в адрес послов Израиля и Польши.
Rusvesna.su 14:00
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 08:27
Общество

Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Вести.Ru 14:30
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Спорт

В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 15:57
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
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Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
URA.Ru вчера в 17:47
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости вчера в 11:45
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»

Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
ProstoProSport вчера в 09:53
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Российская газета 05:10
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
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Политика

В городах США состоялись антивоенные митинги

Антивоенные митинги состоялись в городах США на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства.
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Армия и оружие

В Бундестаге назвали убийство Сулеймани нарушением международного права

Ранее при ударе США по международному аэропорту Багдада был убит иранский генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани, при этом Пентагон подтвердил целенаправленную ликвидацию военачальника.
ТК Звезда 13:29
Происшествия

Нападением под Парижем занялась антитеррористическая прокуратура

Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции (PNAT) в субботу присоединилась к расследованию произошедшего накануне нападения на прохожих в парижском пригороде Вильжюиф, в результате которого погиб один человек.
РИА Новости 15:38
Происшествия

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Российская газета 15:56
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