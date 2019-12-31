Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

RT на русском14:38

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

РБК12:54

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

РИА Новости09:45

В «Столото» обозначили сроки, когда лотерейный миллиардер сможет забрать свои деньги

URA.Ru11:55

Выигравший миллиард в лотерею сможет забрать деньги в течение нескольких лет

Телеканал 360°11:42

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Lenta.ru11:29

Названы сроки получения выигрышей победителями лотерей

Известия12:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Футбол

Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 11:54
Происшествия

В Мытищах загорелся склад с пластиком

Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 18:50
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv 07:05
Футбол

«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

«Барселона» упустила несколько шансов, чтобы снять все вопросы, а с 75-й минуты играла вдесятером без Френки де Йонга, который обрезал команды и вынужден был завалить на газон оппонента - удаление.
Евро-футбол.ру 16:56
Происшествия

Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
ВЕСТИ: Приморье 20:29
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК 12:29
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Шоу-бизнес

Похудевшая Ангелина Вовк продемонстрировала фигуру в купальнике

Сама Вовк призналась, что еще не дала своему избраннику точного ответа и находится в раздумьях.
Bimru.ru 07:20
Общество

Минюст предложил уголовное наказание за отказ передать ребенка

Минюст разрабатывает поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие уголовное наказание за отказ передать ребенка другому родителю или органам опеки по решению суда, говорится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год.
РБК 16:55
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Космос

Черная дыра, смерть динозавров и другие тренды уходящего года

Все началось с того, что в этом году Барбара Райт-Вентер использовала открытую базу ДНК с сайта gedmatch.com для поиска преступника, разыскиваемого вот уже 40 лет за множество изнасилований и убийств.
Популярная механика 31.12.19 в 01:16
Шоу-бизнес

Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда 10:00
Армия и оружие

Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
РИА Новости 17:05
Политика

WP: Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани

Белый дом официально уведомил в субботу Конгресс США о проведенной 3 января в Багдаде операции, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани.
ТАСС 19:45
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru 16:33
Хоккей

Как Россия обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ по хоккею

RT на русском 12:33
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

Эксперты издания «РГ» рассказали о самых ожидаемых кроссоверах, которые прибывают в Россию в 2020 году.
32CARS.ru 15:20
Политика

Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию

Журналистская правда 02 января в 11:05
Политика

В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
RT на русском 14:21
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища

В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Коммерсантъ 19:52
Политика

Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»

Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Телеканал 360° 01 января в 18:40
Культура

Cirque du Soleil рассказал Екатеринбургу историю о девочке Кристал. Фоторепортаж с представления

Выездная труппа знаменитого канадского цирка представила на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» историю девочки Кристал в одноименной программе.
Екатеринбург Онлайн вчера в 09:54
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru 14:46
Политика

Роухани призвал Эрдогана сплотиться против США

Хасан Роухани отметил в разговоре с турецким коллегой, что необходимо в один голос выступить против агрессии американцев, иначе Тегеран намерен «действовать более дерзко».
ФАН 11:31
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Происшествия

В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 12:12
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»

REGNUM 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное