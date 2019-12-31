Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

RT на русском14:38

В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

РИА Новости09:45

Названы сроки получения выигрышей победителями лотерей

Известия12:02

В «Столото» обозначили сроки, когда лотерейный миллиардер сможет забрать свои деньги

URA.Ru11:55

Выигравший миллиард в лотерею сможет забрать деньги в течение нескольких лет

Телеканал 360°11:42

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

Lenta.ru11:29

В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша

РБК12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:03, Ашберн
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие

Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США

Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Московский Комсомолец 13:46
Наука

Определен напиток, снижающий кровяное давление

Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Ferra 05:42
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Политика

Красный флаг мести подняли над иранской мечетью

Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг.
News.ru 10:10
Спорт

Большунов: «Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», пошутил, что перед завтрашним масс-стартом на заключительном этапе «Тур де Ски» нальет водки норвежцу Йоханнесу Клэбо.
Sport24.ru 09:49
Хоккей

Канада — Финляндия 5:0 (3-й период)

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru 02 января в 17:58
Футбол

«Бавария» объявила о заключении контракта с вратарем «Шальке» Нюбелем

Клуб объявил о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
Бомбардир.ру 05:13
Теннис

Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup

RT на русском вчера в 12:15
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Российская газета 10:33
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в субботу.
Интерфакс 01:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Автоновости дня 02 января в 00:26
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 02 января в 04:35
Футбол

Кукурелья: «Я не оскорблял Милитао, сказал ему, чтобы он закрыл клюв»

Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья заявил, что не оскорблял своего визави из "Реала" Эдера Милитао:Хочу прояснить ситуацию и заявить, что я не оскорблял и не унижал Милитао.
Soccer.ru 14:09
Происшествия

На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила

Российская газета 13:26
Экономика

Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо

В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Gazeta.SPb 04:20
Здоровье

Новые запреты, законы и суммы: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

Первый день нового года принес с собой изменения, которые прямо или косвенно касаются практически каждого.
БИЗНЕС Online 31.12.19 в 16:20
Футбол

«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста

Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.
Sport.ru вчера в 15:59
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:44
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Lenta.ru 11:04
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Хоккей

Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов находится на матче полуфинала МЧМ между Финляндией и Канадой.
Спорт-Экспресс 14:12
Армия и оружие

Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесен авиаудар, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное