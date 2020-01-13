Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ и без каких-либо подтасовок. Об этом 13 января сообщила пресс-служба «Столото».

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

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