Общество

ИзвестияИзвестияВ «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ и без каких-либо подтасовок. Об этом 13 января сообщила пресс-служба «Столото».
Читать в источнике
Комментировать705

Подробнее о событии

В «Столото» прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше

РИА Новости13:37

В «Столото» назвали обвинения о нечестном розыгрыше миллиарда рублей клеветой

Говорит Москва13:51

В «Столото» назвали «вопиющей клеветой» обвинения в фальсификации миллиардного розыгрыша

Znak.com14:23

«Столото» отреагировало на обвинение в мошенничестве из-за миллиарда рублей

Lenta.ru14:09

В «Столото» опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше «Русского лото»

ТАСС13:32

В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке

Газета.Ru13:47

В «Столото» ответили на обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

URA.Ru13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Наука

Стало известно время и место появления современного герпеса

Генетики из Италии узнали родину и время появления двух главных разновидностей герпеса.
ТАСС Наука 04:39
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Политика

Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши не проводить официальные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Вести.Ru 13:30
Общество

ФАС прокомментировала повышение тарифов сотовыми операторами

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин прокомментировал информацию о повышении мобильными операторами стоимости услуг с начала года.
Московский Комсомолец 06:50
Кино

Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон

Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Афиша Daily 12:57
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета 13:19
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia

Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Новые автомобили вчера в 10:32
Наука

На верхних склонах Эвереста нашли растения

На снимках склонов Эвереста ученых больше всего интересовали субнивальные зоны — участки склонов, которые непригодны для жизни растений и животных, но где ледников уже нет.
Дилетант 05:17
Армия и оружие

Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео

Пятый флот ВМС США опубликовал видео сближения эсминца USS Farragut с российским кораблем в Аравийском море, которое в Пентагоне назвали "опасным".
РИА Новости 10 января в 18:46
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку под руководством Слуцкого

Сегодня, 13 января пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий с первой тренировки команды под руководством нового наставника.
ProstoProSport 15:53
Политика

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Piter.tv 10:30
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
РИА Новости 16:07
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые увеличили уровень сестрина в мышцах, в результате чего даже без тренировок мышцы мух выглядели лучше, чем у тех же мух после тренировок.
РЕН ТВ 06:47
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Политика

Путин и Меркель обсудили прошедшие в Москве переговоры по Ливии

Коммерсантъ 15:50
Кино

В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Inc-news.ru 12:49
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru 06:22
Общество

Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой

Красная весна 13:50
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
ТАСС 11:27
Политика

МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Национальная служба новостей 01:52
Футбол

«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»

Действующим главным тренером "Барселоны" является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года.
Газета.Ru 16:16
Футбол

Орлов раскрыл позицию, на которую «Зенит» активно ищет футболиста

Команда имеет двух выдающихся форвардов (это Артем Дзюба и Сердар Азмун — ред.). Нужно, чтобы их кто-то снабжал мячами, подыгрывал им. Мне и Сергей Богданович Семак, и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку» (условный номер, под которым обычно играет плеймейкер — ред.). Если по такому футболисту получится договориться, то будут покупать.
АБН 05:35
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
REGNUM 15:00
Космос

Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
РИА Новости 15:00
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК вчера в 07:40
Общество

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 11 января в 03:08
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъ вчера в 06:57
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости 15:35
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное