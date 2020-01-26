Политика
Вести.RuВ Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге сегодня возобновляет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — депутаты начинают зимнюю сессию. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, сообщает телеканал "Россия 24".
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных
Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.
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Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
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Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru
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Культура
Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира
Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Общество
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Народные депутаты Украины обратились в Конституционный суд с требованием признать недействительными законы об особом статусе и амнистии.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Кино
Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Наука
Ученые создали синий перовскитный светодиод
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали синий светодиод из галогенидного перовскита, преодолев серьезный барьер на пути использования этих дешевых и простых в изготовлении материалов в электронных устройствах.
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Общество
ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне
Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Здоровье
Первый случай коронавируса выявлен на Украине
Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
Происшествия
В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке
Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.