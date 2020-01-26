Политика

Вести.RuВести.RuВ Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня возобновляет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — депутаты начинают зимнюю сессию. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, сообщает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ринулись в бой против России и нахамили журналистам: «триумфальное возвращение» украинской делегации в ПАСЕ

Rusvesna.su08:50

В Страсбурге стартовала зимняя сессия ПАСЕ

Вместе-РФ04:54

Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы

Известиявчера в 16:01

Зимняя сессия ПАСЕ открывается сегодня в Страсбурге

Эхо Москвывчера в 20:03

Российская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Парламентская газетавчера в 16:03

Зимняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

ТАССвчера в 16:02

В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

Вести.Ruвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн

Президент Молдовы Игорь Додон выступит с трибуны ПАСЕ

КП - Молдова07:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности для онкобольных

Министерство труда и социальной защиты упростило получение инвалидности, связанной с онкологическими заболеваниями, в том числе с патологиями.
Пятый канал 07:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Политика

Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

Коммерсантъ 10:39
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.
Известия 04:08
Культура

Детскую передачу закрывают после 45 лет эфира

Черняева напомнила о той огромной любви зрителей, которой «АБВГДейка» пользовалась на протяжении 45 лет.
Экспресс газета 10:55
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Политика

Украина всячески пытается сорвать Минские договоренности

Народные депутаты Украины обратились в Конституционный суд с требованием признать недействительными законы об особом статусе и амнистии.
Новостной фронт 11:43
Армия и оружие

National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70

Pravda.Ru 04:24
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Кино

Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

Культуромания 11:14
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Гаджеты

Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
News.ru 06:15
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
ТАСС 07:17
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Наука

Ученые создали синий перовскитный светодиод

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли создали синий светодиод из галогенидного перовскита, преодолев серьезный барьер на пути использования этих дешевых и простых в изготовлении материалов в электронных устройствах.
Индикатор 04:12
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Московский Комсомолец 12:31
Общество

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
News.ru 10:57
Армия и оружие

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 12:26
Здоровье

Первый случай коронавируса выявлен на Украине

Первый случай коронавируса выявлен на Украине Днем ранее сообщалось, что заболевших 2019-nCoV в стране нет.
Экспресс газета 08:41
Происшествия

В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
ТАСС 09:42
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное