Политика
Вести.RuВ Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге сегодня возобновляет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — депутаты начинают зимнюю сессию. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, сообщает телеканал "Россия 24".
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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