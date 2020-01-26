Политика

Вести.RuВести.RuВ Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня возобновляет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — депутаты начинают зимнюю сессию. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, сообщает телеканал "Россия 24".
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