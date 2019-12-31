Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Судане разбился военный самолет

В провинции Западный Дарфур в Судане потерпел крушение военный самолет «Антонов» (Ан-12), находившиеся на борту экипаж и несколько пассажиров погибли, сообщают телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадат». По словам источника Reuters, в самолете было около 20 человек.
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