Происшествия
РБКАвиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Сообщается, что речь идет о самолете Ан-12, который вылетел из аэропорта Эль-Генейны, столицы Западного Дарфура. На борту были 18 человек — семь членов экипажа из числа военных, трое судей, а также восемь гражданских лиц, среди которых четверо детей. Все находившиеся на борту погибли.
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Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Хоккей
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Кино
Эрнст снял «инструкцию» по госперевороту на «деньги Путина»?
Киноверсия событий вышла с «легкой руки» Эрнста и Фонда Кино, потому-то в сети и провозгласили, что фильм снят на «деньги Путина» — Владимир Владимирович стойко ассоциируется у россиян с Россией.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Культура
Возвращение Пугачевой оценили не все
Шоу можно оценить, как рядовой концерт, а самой Пугачевой стоит поучиться у Киркорова, чтобы делать настоящее зрелище — заявил специалист.
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Игры
Игорная индустрия – Европа, США и постсоветское пространство: итоги 2019-го
Стоит заранее отметить, что гемблинг 2019 отличился несколькими общими для большинства названных регионов тенденциями – ужесточением рекламного и налогового законодательства, попытками урегулировать новые рынки, в том числе сегмент виртуальных азартных игр, введением и распространением принципов ответственного гемблинга и механизмов их обеспечения.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Футбол
Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
«Спартак» решил не отпускать защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпиады-2020.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Армия и оружие
Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками
Район Багдада, где находится посольство США – так называемая "зеленая зона" – взят в кольцо силовиками.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Здоровье
Врач объяснил, как быстро убрать живот после праздников
Чтобы за несколько недель уменьшить обхват талии на пять сантиметров, надо следовать трем простым правилам, считает доктор Михаэль Деспегель.
Армия и оружие
Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.