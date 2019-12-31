Происшествия
RT на русскомВ Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
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Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Энергетика
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Авто
Турция инвестирует в собственный электромобильный проект 3,7 млрд долларов
Инвестиции в размере 3,7 млрд долларов позволят выпускать около 175 000 электромобилей в год.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой
Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
Кино
В фильмах Marvel появится первый супергерой-трансгендер
Скоро в киновселенной Marvel появится первый трансгендерный супергерой.
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Здоровье
Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%
В августе выступая на совещании при президенте РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что в ряде регионов страны оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону.
Гаджеты
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Наука
Создана биоразлагаемая «открывашка» гемато-энцефалического барьера
Исследователи из Университета штата Коннектикут в США создали биоразлагаемое устройство, которое должно помочь открыть гемато-энцефалический барьер для доставки лекарственных препаратов в головной мозг.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Авто
В сети обнародованы первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Напомним, на аукционе RM Sotheby's будет выставлена копия одной из первых машин Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 под прозвищем «Красная свинья».
Общество
Американские пожарные сделали селфи на фоне горящего дома
Спасатели американского Детройта разместили в Интернете фотографию, на которой они позируют у горящего дома.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой.
Футбол
Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»
Технологии
Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит
Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.