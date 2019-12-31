Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
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