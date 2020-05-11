Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.

Екатеринбург, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM В Свердловской области текущая неделя может оказаться решающей в вопросе продления режима самоизоляции и других ограничительных мер. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Происшествия Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице "Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник. 6

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 572

Музыка Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.

Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 49

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 1,3K

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 143

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 1

Общество Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности» Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 778

Общество Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет. 443

Общество В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето Предстоящее лето в целом в России будет теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 132

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 150

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери По данным Daily Mail, Купер приехал к квартире модели в Нью-Йорке, где она живет сейчас с их общей дочерью Леей, чтобы поздравить с праздником.

Происшествия В Улан-Удэ пьяный мужчина распылил газ на медиков На просьбу врачей скорой помощи отойти и убрать собаку, мужчина вытащил баллончик и распылил газ на медиков и оказавшихся рядом прохожих, которые пытались его остановить.

Политика Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента» Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.

Авто Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.

Энергетика Саудовская Аравия начала спасать нефть в одиночку Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки дополнительно, причем сделает это в одиночку, без согласований с партнерами по ОПЕК+ или другими странами. 85

Общество В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.