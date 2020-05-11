Коронавирус
REGNUMСвердловский губернатор назвал условия смягчения карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM В Свердловской области текущая неделя может оказаться решающей в вопросе продления режима самоизоляции и других ограничительных мер. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.
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Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни. Какие предприятия смогут начать работать и при каких условиях, я скажу по итогам недели.
— Евгений Куйвашев, российский политикУральский меридиан вчера в 10:50
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Евгений Куйвашев: эта неделя может стать решающей для Свердловской области в вопросе продления ограничений
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