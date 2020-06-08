Коронавирус

ТАССТАССВ Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
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Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 9 июня 2020 года: магазины снова открыты, но не все

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