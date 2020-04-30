В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 862

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Наука Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.

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Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.

Происшествия Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек. 5

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Общество Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2). 474

Фигурное катание Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.

Политика Власти не перенесут единый день голосования в сентябре Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.

Общество В Башкирии изменятся правила поездок на машине во время самоизоляции Напомним, ранее в Башкирии начал работать сервис регистрации поездок на личном автомобиле в период всеобщей самоизоляции.

Общество На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках. 142

Общество Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.