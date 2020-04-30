Коронавирус
АиФ УралВ Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Счет положительных тестов на covid-19 в Свердловской области пошел на восьмую сотню
Московский Комсомолец Екатеринбург04:17
Карта распространения коронавируса в Свердловской области пополнилась новыми городами
Екатеринбург Онлайн04:14
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Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
В Татарстане зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 03:40
Экономика
Правительство выделит 30 миллиардов рублей на обманутых дольщиков
"Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.
Газета.Ru 05:25
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Наука
Модернизация ирригационных систем сможет прокормить еще 800 миллионов человек
На существующих сельскохозяйственных землях можно вырастить еду дополнительно для еще более чем 800 миллионов человек по всему миру.
N+1 03:43
Происшествия
В Москве полиция обстреляла автомобиль нарушителя изоляции
Сотрудники полиции Москвы были вынуждены применить оружие при задержании автомобиля мужчины, нарушившего режим самоизоляции.
Московский Комсомолец 05:27
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Общество
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 28 апреля в 04:06
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Общество
Режим самоизоляции продлен в Башкирии
В Башкирии режим самоизоляции продлен до конца майских праздников, до 11 мая 2020 года включительно.
Стерлеград 05:25
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01
Политика
Власти не перенесут единый день голосования в сентябре
Власти не станут переносить единый день голосования, планирующийся на 13 сентября.
Муксун.fm 04:34
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток вчера в 06:27
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая
"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.
ТАСС 28 апреля в 12:12
Общество
В Башкирии изменятся правила поездок на машине во время самоизоляции
Напомним, ранее в Башкирии начал работать сервис регистрации поездок на личном автомобиле в период всеобщей самоизоляции.
Горобзор.ру 05:25
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Пелагеи сделала себе макияж
Популярной фолк-певице Пелагее не приходится скучать на карантине, который она проводит с 3-летней дочерью Тасей.
Bimru.ru 02:54
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски
Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.
Известия 05:29
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37