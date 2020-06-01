Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Оценить345
с чего всё началось
«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал он в Instagram.RT на русском08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Здоровье
Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня
Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.
Батайское время 07:30
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Здоровье
10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
Экономика
ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
Экономика
Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%
Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Политика
Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США
Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.
Lenta.ru 14:30
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество
Детский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки
Москва, 1 июня 2020, 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
REGNUM 09:33
Космос
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни
Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Происшествия
На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго
РИА Новости 14:07
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Авто
Автомобили в России подорожали в среднем почти на 10%
Средневзвешенная цена автомобиля иностранного производства за первые четыре месяца нынешнего года достигла 1,967 млн рублей, а отечественной машины – 698 тыс. рублей.
Финансовая газета 09:12
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 15:39
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Культура
Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня
В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
Баскетбол
Пятикратный чемпион НБА попросил протестующих в США прекратить погромы
Обладатель пяти чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман обратился к участникам акций протеста в США, начавшихся на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда с просьбой использовать мирные способы выражать несогласие с властями и не мародерствовать.
РБК 15:02
Общество
В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы
Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Армия и оружие
Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России
Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском 09:48
Спорт
Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира
Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в первом матче в рамках финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.
Интерфакс-Спорт 13:44