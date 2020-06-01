Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
Читать в источнике
Комментировать271
с чего всё началось
«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал
 он в Instagram.
RT на русском08:58

Подробнее о событии

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

РБК09:37

Режим самоизоляции продлён в Свердловской области до 8 июня

RT на русском08:58

Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения. Новые сроки

66.ru08:12

В Свердловской области за сутки подтвердилось 283 случая COVID-19

Телеканал ОТВ10:36

«Я посоветовался»: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области

ТагилСити.ру09:12

ТЦ, магазины и кафе не откроются еще как минимум неделю... Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил в регионе «коронавирусные» ограничения

Ведомости Урал09:43

«Нам бы уже сказали конкретно, что будем сидеть до 1 июля»: бизнесмены — о решении Куйвашева продлить карантин

Екатеринбург Онлайн09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Энергетика

Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
6
Здоровье

Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня

Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.
Батайское время 07:30
1
Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
888
Здоровье

10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19
189
Экономика

ВТБ заявил о риске бегства инвесторов из-за иска ФАС на $1,45 млрд

Группа ВТБ предупредила, что пересмотр сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа, создаст предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.
РБК 09:52
45
Экономика

Средний размер ипотечных кредитов в России в апреле сократился на 8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в апреле 2020 года уменьшился по сравнению с мартом на 8%, до 2,39 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС 04:11
Общество

Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США

Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
1
Общество

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
365
Политика

Польша решила вырыть канал в обход России в Балтийском море

МонаВиста 12:25
44
Происшествия

Чемпион мира по пауэрлифтингу найден мертвым в Подмосковье

Газета.Ru 12:34
1
Политика

Россия захотела услышать комментарии ЕС и НАТО относительно протестов в США

Россия захотела услышать комментарии стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также G7 относительно протестов в США.
Lenta.ru 14:30
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.
РИА Новости вчера в 20:08
250
Общество

Детский омбудсмен предложила Путину провести реформу органов опеки

Москва, 1 июня 2020, 16:33 — REGNUM О необходимости проведения реформы органов опеки и попечительства сообщила президенту РФ Владимиру Путину уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 июня в ходе своего доклада во время онлайн-встречи президента России с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава».
REGNUM 09:33
113
Космос

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни

Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы 30 мая в 07:39
16
Происшествия

Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца

Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
119
Общество

Посольство РФ призвало россиянам избегать мест акций протеста в США

РЕН ТВ 15:31
5
Происшествия

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

РИА Новости 14:07
Космос

Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Lenta.ru 07:32
289
Авто

Автомобили в России подорожали в среднем почти на 10%

Средневзвешенная цена автомобиля иностранного производства за первые четыре месяца нынешнего года достигла 1,967 млн рублей, а отечественной машины – 698 тыс. рублей.
Финансовая газета 09:12
15
Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей

Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 12:07
8
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и СПА-салонов площадью до 400 квадратных метров.
РБК 15:39
Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
628
Культура

Сериал «Чики» с Ириной Горбачёвой дебютирует на Wink 4 июня

В четверг, 4 июня 2020 года, на видеосервисе Wink от «Ростелеком» стартует премьерный показ давно ожидаемого зрителями сериала «Чики» - о девушках с трассы, покончивших со своим социально безответственным прошлым.
Русский Запад 10:11
1
Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
1,1K
Авто

Десятки электромобилей выбросили на свалку в США

В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
Motor 09:53
9
Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА попросил протестующих в США прекратить погромы

Обладатель пяти чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман обратился к участникам акций протеста в США, начавшихся на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда с просьбой использовать мирные способы выражать несогласие с властями и не мародерствовать.
РБК 15:02
Общество

В Минобрнауки разъяснили порядок подачи документов в вузы

Абитуриентам, поступающим в вузы в этом году, не потребуется цифровая подпись для дистанционной подачи документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
РИА Новости 08:47
89
Общество

Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
1K
Армия и оружие

Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России

Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском 09:48
Спорт

Дубов проиграл Накамуре в первом матче финала онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в первом матче в рамках финала онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.
Интерфакс-Спорт 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное