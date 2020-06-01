с чего всё началось

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

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