Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
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с чего всё началось
«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой», — написал
 он в Instagram.
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Что разрешено и запрещено в Свердловской области. Губернатор обновил указ о карантине

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Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов

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Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

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