Коронавирус

Znak.comZnak.comВ Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом

В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова.
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В Свердловской области ухудшилось состояние у больных с коронавирусом

ИА Красная Весна08:21

Подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Свердловской области. В том числе четыре - в Нижнем Тагиле

Тагильский рабочий04:54

В Свердловской области за сутки выявлено два новых случая заболеваний коронавирусом

Urbc.Ruвчера в 03:45

В Свердловской области подтвердили 13 новых случаев коронавирусной инфекции

Вечерние Ведомости04:21

В каких городах Свердловской области нашли коронавирус?

АиФ Урал05:02

В Свердловской области еще у 13 человек за сутки подтвердили коронавирус

Екатеринбург Онлайн04:16

Медики подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области

Екатеринбург в эфире05:15
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2K
Происшествия

В Ангарской колонии есть погибший

Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного.
Коммерсантъ 07:13
4
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию

В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
3
Здоровье

В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19

Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.
Волгоградская правда 09:15
Общество

За сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса, об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
RuNews24.ru 04:57
Общество

Россияне нашли замену маскам против коронавируса

В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
9111.ru 09:25
380
Общество

Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус

Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Общество

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
7
Общество

ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
168
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
2
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
22
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,9K
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
7
Политика

Зеленский намерен продолжить разведение сил в Донбассе

ТАСС 08:30
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
217
Общество

Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
3
Общество

Во Владимирской области резко выросло число зараженных коронавирусом

На карте Владимирской области статистика заражения COVID-19 выглядит следующим образом: 11 случаев в округе Муром, 9 в Коврове, 5 в Петушках, 3 факта заражения коронавирусом зафиксированно в Кольчугино.
ИА Красная Весна 09 апреля в 05:33
200
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
1K
Общество

В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера

В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.
Невские Новости 09:45
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
1
Футбол

РФС уведомил УЕФА о готовности принять матчи Евро в 2021 году

РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять игры Евро в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.
ProstoProSport 07:20
13
Происшествия

В Карелии двух сотрудников УФСИН обвиняют в превышении полномочий

РИА Новости вчера в 20:26
10
Происшествия

Сотрудники полиции усиливают патрулирование в Москве для выявления нарушителей режима изоляции

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, и другие места общественного пользования для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.
Эхо Москвы 09:31
Авто

Fiat представил новый компактный пикап Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 08 апреля в 05:00
14
Политика

Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400

Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
1
Энергетика

Белоруссия попросила у РФ скидку на газ

Депутаты палаты представителей Нацсобрания Белоруссии намерены 9 апреля ратифицировать протокол с Россией к межправсоглашению о формировании стоимости газа, которым закреплена цена на газ для республики в 2020 году на уровне $127 за тысячу кубометров.
News.ru 09 апреля в 06:59
108
Происшествия

На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек

Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
125
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы

В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
18
Армия и оружие

Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку в Мелитополе

В субботу, 11 апреля, пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ сообщила, что в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель ВСУ МиГ-29.
Новостной фронт 03:39
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