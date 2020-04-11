В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19. Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова.

В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом

Происшествия В Ангарской колонии есть погибший Тело обнаружили под завалами после бунта и пожара Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил, что на территории колонии №15 в Ангарске обнаружен труп повешенного осужденного. 4

Здоровье В Волгоградской области умерла женщина с подозрением на COVID-19 Как сообщил «Волгоградской правде.ру» руководитель облздрава Анатолий Себелев, женщина не контактировала с заболевшими коронавирусом, в Жирновском районе на данный момент нет ни одного случая заражения СOVID-19.

Общество За сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксировано 1667 случаев коронавируса, об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Общество Россияне нашли замену маскам против коронавируса В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица. 380

Общество Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Общество В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса. 7

Общество ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 168

Общество В Оренбуржье продлён режим самоизоляции Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля. 22

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,9K

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 3

Общество Во Владимирской области резко выросло число зараженных коронавирусом На карте Владимирской области статистика заражения COVID-19 выглядит следующим образом: 11 случаев в округе Муром, 9 в Коврове, 5 в Петушках, 3 факта заражения коронавирусом зафиксированно в Кольчугино. 200

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Общество В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК. 1

Происшествия Сотрудники полиции усиливают патрулирование в Москве для выявления нарушителей режима изоляции Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, патрули будут проверять дворы, детские площадки, улицы, парки, и другие места общественного пользования для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.

Энергетика Белоруссия попросила у РФ скидку на газ Депутаты палаты представителей Нацсобрания Белоруссии намерены 9 апреля ратифицировать протокол с Россией к межправсоглашению о формировании стоимости газа, которым закреплена цена на газ для республики в 2020 году на уровне $127 за тысячу кубометров. 108

Происшествия На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря». 125