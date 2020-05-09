Коронавирус
Областная газетаВ Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом
За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек. Общее число инфицированных достигло 1 705 уральцев.
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Еще четыре точки появились на карте заражений COVID-19 в Свердловской области
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Свердловская область поднялась на девятое место по количеству выявленных случаев covid-19
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Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
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В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа
Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport 08:13
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Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая
Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
ТАСС 07:49
Происшествия
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Происшествия
В Самарской области умерла заразившаяся коронавирусом женщина
Как сообщили в оперативном штабе, это 81-летняя женщина.
SamRU.ru 07:35
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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
РИА Новости вчера в 07:24
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
РИА Новости 04:22
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
RT на русском 03:08
Общество
Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 06 мая в 02:41
Общество
Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Экономика
Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году
Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 07 мая в 11:16
Общество
В Самарской области выявили еще 75 фактов заражения коронавирусом
Самара, 9 мая 2020, 12:56 — REGNUM Еще 75 носителей коронавируса выявили в Самарской области.
REGNUM 05:56
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Политика
В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом
В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».
Коммерсантъ 06:19
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Lenta.ru 07 мая в 04:35
Политика
Воздушный парад прошел в Москве
Газета.Ru 03:32
Политика
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, и почтил память павших воинов минутой молчания.
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