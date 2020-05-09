За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек. Общее число инфицированных достигло 1 705 уральцев.

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

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