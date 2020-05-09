Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВ Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Свердловской области подхватил ещё 121 человек. Общее число инфицированных достигло 1 705 уральцев.
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Ещё у 121 человека в Свердловской области подтвердился коронавирус

Вечерние Ведомости03:47

В Свердловской области за сутки подтвердился 121 случай коронавируса

Znak.com03:51

За сутки в Свердловской области подтвердили 121 случай заражения коронавирусом

66.ru03:49

Еще четыре точки появились на карте заражений COVID-19 в Свердловской области

Екатеринбург Онлайн04:29

Свердловская область поднялась на девятое место по количеству выявленных случаев covid-19

Московский Комсомолец Екатеринбург06:13

В Свердловской области ещё 121 человек заразился коронавирусом

Областная газета03:45

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области на 9 мая 2020 года: еще 121 заболевший

КП - Екатеринбург04:00
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Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
570
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport 08:13
49
Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
834
Общество

Минкомсвязь сформировала график вывозных рейсов для россиян до 19 мая

Согласно графику, который размещен в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, на 10 мая запланирован вывозной рейс из Денпасара в Москву с промежуточными посадками в Новосибирске и Екатеринбурге и рейс Ларнака - Москва.
ТАСС 07:49
Происшествия

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
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Происшествия

В Самарской области умерла заразившаяся коронавирусом женщина

Как сообщили в оперативном штабе, это 81-летняя женщина.
SamRU.ru 07:35
2
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
131
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в поселке Тимирово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Известия 02:02
3
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Технологии

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
346
Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Российский лидер Владимир Путин выполнил свое обещание и присоединился к акции "Бессмертный полк", которая проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 08:21
179
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости вчера в 07:24
1K
Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

РИА Новости 04:22
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Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском 03:08
307
Общество

Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще 588 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 06 мая в 02:41
Общество

Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах.
Газета.Ru 06:51
5
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Экономика

Названы три сценария восстановления туризма в 2020 году

Во Всемирной туристической организации ООН назвали три наиболее вероятных сценария восстановления туризма в 2020 году.
Рамблер 07 мая в 11:16
Общество

В Самарской области выявили еще 75 фактов заражения коронавирусом

Самара, 9 мая 2020, 12:56 — REGNUM Еще 75 носителей коронавируса выявили в Самарской области.
REGNUM 05:56
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Кино

Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,6K
Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
474
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Политика

В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом

В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».
Коммерсантъ 06:19
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 07 мая в 04:35
2,7K
Политика

Воздушный парад прошел в Москве

Газета.Ru 03:32
190
Политика

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, и почтил память павших воинов минутой молчания.
Москва меняется 03:27
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