Происшествия

Газета.RuГазета.RuОбвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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Задержан сотрудник ГИБДД Екатеринбурга за связь с 12-летней девочкой

Московский Комсомолец Екатеринбург02:13

В Екатеринбурге за секс с 12-летней задержали инспектора ГИБДД

КП - Екатеринбург01:19

В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник ГИБДД

ТагилСити.ру01:12

В Екатеринбурге задержали сотрудника ГИБДД за связь с 12-летней школьницей

66.ru01:15

В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД

Znak.com01:11

На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой

Екатеринбург Онлайн00:47

Инсайд: в Екатеринбурге задержан педофил — сотрудник дежурной части городской ГИБДД

URA.Ru00:24
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Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
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Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана вчера в 16:09
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии советского певца и актера Владимира Высоцкого.
РБК 00:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Газета.Ru 02:51
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Авторы Gamedec помогают Larian Studios делать Baldur’s Gate III

Игромания.ру вчера в 11:20
Экономика

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о планах реструктуризации долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Коммерсантъ вчера в 11:00
Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Происшествия

При выбросе метана на шахте в Коми погибли два человека

При выбросе метана на шахте «Воркутинская» в Коми погибли два шахтера. В момент ЧП в забое шахты находились четыре человека, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

Застройщика обвинили в хищении 3 млрд рублей

Сумма ущерба составила порядка 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ФСБ России.
Известия 03:21
Армия и оружие

Турция и САР соблюдают режим прекращения огня в Идлибе

Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня, обстановка в районе сирийского города Саракеб спокойная.
Вестник Кавказа 01:47
Спорт

На этапе Кубка мира в Норвегии в спринте Большунов стал пятым

МонаВиста вчера в 09:27
Авто

В России может возникнуть дефицит некоторых автомобилей

В России может возникнуть дефицит некоторых автомобилей.
TatCenter вчера в 04:57
Кино

Фильм «Красотка» лидирует в рейтинге любимых фильмов россиянок

Проект «Кино Mail.ru» проанализировал предпочтения представительниц прекрасного пола и составил на его основе рейтинг, в который вошли «наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты», передает RG.RU.
NewInform вчера в 12:12
Гаджеты

Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу

Astera вчера в 14:06
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 тульской сборки, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, поступит в продажу 20 апреля.
Автоновости дня 04 марта в 22:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Игры

Cloudpunk выйдет на ПК уже 23 апреля, на консолях — «скоро»

Как разработчики написали у себя в микроблоге, игра поступит в продажу для ПК (Steam) уже 23 апреля.
3DNews 02:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Футбол

Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

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Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Газета.Ru 02:19
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ вчера в 14:53
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI

После обновления мобильной операционной системы MIUI 10 до версии 20.3.4. смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать.
OAnews вчера в 06:37
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