Происшествия
Газета.RuОбвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.
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Задержан сотрудник ГИБДД Екатеринбурга за связь с 12-летней девочкой
Московский Комсомолец Екатеринбург02:13
На екатеринбургского гаишника завели уголовные дела за секс с 12-летней девочкой
Екатеринбург Онлайн00:47
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