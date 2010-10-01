Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 200 найдено в Екатеринбурге.
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Общество
Россиян на голосовании по Конституции попросят снимать маски
Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
News.ru 05:25
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
Фигурное катание
Алина Загитова рассказала, чем занималась на карантине
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала, как проводила время на самоизоляции.
Вестник Кавказа 04:31
Экономика
Средства СРО будут использованы для поддержки строителей
Закон (N953580-7) состоит из множества новелл, которые затрагивают работу МСП, арендные отношения, тему пассажирских транспортных перевозок, лицензирования перевозки спирта, подачу таможенных деклараций, проведение переписи населения, а также мер поддержки стройотрасли.
Интерфакс 04:28
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском
Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
REGNUM 05:03
Политика
Артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции для RT
Телеканал RT опубликовал видео, в котором российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции России.
Реальное время 04:58
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил миллион рублей на шопинг
Кроссовки, футболки,куртка и другие брендовые вещи — Дава потратил на покупки около миллиона рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Технологии
Агрегаторов подключат к единой системе идентификации портала госуслуг
Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 03:22
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru вчера в 07:05
Здоровье
Медиков – под контроль, экономику – в рост. Сергей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом
На следующей неделе поступит еще 20 тысяч респираторов третьего класса защиты и 400 тысяч штук медицинских перчаток. ⠀ - Также подписал план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который включает в себя целый спектр мероприятий.
Ульяновская правда 04:34
Футбол
Экс-защитник «Спартака» Дьяков: «О завершении карьеры речь не идет»
О завершении карьеры речь не идет.
Sport24.ru вчера в 23:34
Здоровье
Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
На 2 июня в Саратовской области у 3269 человек подтверждено заражение COVID-19, Выздоровели 1288 человек, включая пациентов за сутки.
Kursk.com 03:38
Армия и оружие
В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России
Газета.Ru вчера в 08:59
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Футбол
«Реал» не станет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Руководство «Реала» приняло решение не доигрывать нынешний сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Евро-футбол.ру 04:55
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК вчера в 14:09
Экономика
В России некоторым гражданам начислили налоговые бонусы
В России 2 июня начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей.
Общественная электронная газета 03:50
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
Известия 05:14
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21