Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 200 найдено в Екатеринбурге.

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

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