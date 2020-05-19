За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 138 новых случаев коронавируса, один человек с COVID-19 скончался. В целом на 19 мая подтверждено 2999 случаев.

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

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