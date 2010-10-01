Оперштаб Свердловской области по коронавирусу в субботу, 11 апреля сообщил о 13 новых случаях COVID-19 в регионе. Диагноз коронавирус был подтвержден в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области».

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 13 человек

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