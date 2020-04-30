Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВ Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 74 человек

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 74 человек. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.
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Счет положительных тестов на covid-19 в Свердловской области пошел на восьмую сотню

Московский Комсомолец Екатеринбург04:17

В Свердловской области общее число заболевших коронавирусом превысило 700 человек

ТагилСити.ру04:03

Карта распространения коронавируса в Свердловской области пополнилась новыми городами

Екатеринбург Онлайн04:14

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 74 человека

Вечерние Ведомости03:37

В Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 74 человек

Областная газета03:36

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 700 человек

66.ru03:40

За сутки медики вылечили от коронавируса еще 10 свердловчан

КП - Екатеринбург03:52
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Происшествия

В Томской области умер первый пациент, зараженный коронавирусом

Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Томской области, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор региона Иван Деев.
ТАСС 04:06
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Общество

Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски

Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
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Экономика

В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности

Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк

В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
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Кино

Опубликовано фото со съемок сиквелов «Аватара» с Сигурни Уивер

«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов "Аватара"», — отметил Ландау.
Культуромания 03:37
Политика

«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства

Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
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Происшествия

В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
3
Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Финансы

Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%

Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
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Общество

График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае

По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
13
Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
48
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
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Общество

В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области

В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
13
Общество

В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима

Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
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Авто

«ГАЗель Next» получила подушки безопасности

Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 14:43
12
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Авто

BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru 28 апреля в 11:51
15
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Происшествия

В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
903
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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