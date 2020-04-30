Коронавирус
Областная газетаВ Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 74 человек
В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 74 человек. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.
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Счет положительных тестов на covid-19 в Свердловской области пошел на восьмую сотню
Московский Комсомолец Екатеринбург04:17
Карта распространения коронавируса в Свердловской области пополнилась новыми городами
Екатеринбург Онлайн04:14
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Происшествия
В Томской области умер первый пациент, зараженный коронавирусом
Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Томской области, сообщил в четверг ТАСС вице-губернатор региона Иван Деев.
ТАСС 04:06
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Экономика
В Ульяновске предприятие индустриального парка наращивает мощности
Ульяновск, 30 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка «Заволжье» филиал компании AB InBev Efes продолжает реализацию инвестиционного проекта.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов бросил жену ради копии Анастасии Заворотнюк
В первый раз Жигунов закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Но, когда новые чувства остыли, продюсер вернулся к законной жене.
Srnsk вчера в 17:05
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквелов «Аватара» с Сигурни Уивер
«Появилась возможность разобрать фотографии со съемок сиквелов "Аватара"», — отметил Ландау.
Культуромания 03:37
Политика
«Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства
Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию.
Znak.com 03:12
Происшествия
В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева
В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
РИА Новости 01:28
Финансы
Сбербанк отчитался о падении квартальной прибыли почти на 50%
Чистая прибыль группы Сбербанк с января по март составила составила 120,5 млрд. руб. В прошлом году за тот же период Сбербанк показал прибыль в 226,6 млрд руб. Прибыль на акцию, соответственно, упала на 46,9% — с 10,55 руб. до 5,6 руб. Количество активных клиентов банка вместе с тем увеличилось до 96,3 млн.
РБК 03:18
Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 21:51
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность
Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
В Москве до 11 мая продлевается действие пропускного режима
Порядок оформления пропусков для разовых поездок остается прежним - их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности - ежедневно.
Эхо Москвы вчера в 11:11
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Горьковский автозавод начал выпуск автомобилей «ГАЗель Next» с фронтальными подушками безопасности.
Автоновости дня вчера в 14:43
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Авто
BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей
Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru 28 апреля в 11:51
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Происшествия
В Харькове задержали женщину с отрезанной головой ребенка в пакете
Полицейские Харькова задержали на одной из улиц города обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка.
ТАСС 04:06
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37