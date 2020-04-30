В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтверждён ещё у 74 человек. Всего в регионе зарегистрировано 703 случая COVID-19.

В Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 74 человек

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Политика «Левада-центр»: 48% россиян недовольны антивирусными мерами президента и правительства Директор Левада-центра Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с виртуальным характером действий президента и правительства: Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая всё на губернаторов и их администрацию. 6

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