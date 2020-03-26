Коронавирус
Уральский меридианВ Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
Свердловчанам старше 65 лет рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому с 26 марта по 14 апреля. Ограничения на время карантина будут действовать в регионе С 28 марта по 5 апреля.
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Куйвашев подписал указ о приостановке работы ТЦ, кафе и кинотеатров
Московский Комсомолец Екатеринбург09:54
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«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
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ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
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Двух тольяттинцев отправят на принудительную госпитализацию
Суд в Тольятти Самарской области удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора о принудительной госпитализации в рамках профилактики коронавируса двух местных жителей, вернувшихся из-за рубежа, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
Общество
Жительница Казахстана умерла от коронавируса
Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Общество
Роспотребнадзор обязал дезинфицировать карантинные подъезды в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве обязало службы департамента ЖКХ по Москве уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Политика
Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о завершении саммита G20, который был посвящен коронавирусу.
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В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
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Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса
Болезнь, как известно, не выбирает: не обошла она и власть предержащих, в том числе князя Монако Альбера II.
Футбол
Худяков: если вирус пойдет на спад через 2 недели, РПЛ можно доиграть
Если распространение коронавируса не пойдет на спад в ближайшие две недели, то чемпионат России по футболу надо будет завершать досрочно, заявил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Наука
Связь обнаружили между гипертонией и коронавирусом
Китайские медики обнаружили связь между гипертонией и коронавирусом.
Общество
В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом
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