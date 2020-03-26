Свердловчанам старше 65 лет рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому с 26 марта по 14 апреля. Ограничения на время карантина будут действовать в регионе С 28 марта по 5 апреля.

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

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