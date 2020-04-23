Коронавирус
ТАССВ Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников. На данный момент прорабатываются технические моменты и критерии, по которым будут выдавать пропуска, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.
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Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.
Международная жизнь вчера в 06:39
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Происшествия
На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
Культура
Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь".
Газета.Ru 03:53
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Общество
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Хоккей
Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет
23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Здоровье
На Украине зафиксирован новый антирекорд за все время эпидемии
За минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время — 578.
Украина.ру 03:23
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46
Общество
Мэр Сибая объяснился за свои слова о проигравших жителях Башкирии
Мэр Сибая Рустем Афзалов пояснил свои слова о «проигравших» жителях Башкирии.
ToDay News Ufa 01:06
Здоровье
В Саратовском областном перинатальном центре введены ограничения из-за контакта сотрудницы с носителем COVID-19
В Саратовском областном перинатальном центре (улица Зерновая) введены определенные ограничения из-за того, что одна из сотрудниц оказалась лицом, контактировавшим с носителем коронавируса.
FreeNews-Volga вчера в 11:19
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Татарстане выявлено 57 новых случаев коронавируса
В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заразилось еще 57 человек.
КП - Казань 03:49
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44