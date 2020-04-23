Коронавирус

ТАССТАССВ Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников. На данный момент прорабатываются технические моменты и критерии, по которым будут выдавать пропуска, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

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В Свердловской области введут пропуска на время майских праздников

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В Свердловской области введут пропуска на майские праздники

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В Свердловской области на майские праздники введут пропускной режим

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