Коронавирус
ТАССВ Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников. На данный момент прорабатываются технические моменты и критерии, по которым будут выдавать пропуска, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.
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Пропускной режим уже точно введут в Свердловской области на майские праздники
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В Тамбовской области скончалась пациентка с коронавирусом
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