Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 225 таких случаев найдено в Екатеринбурге.

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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