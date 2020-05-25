Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 225 таких случаев найдено в Екатеринбурге.
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"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
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Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
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