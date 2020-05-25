Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 225 таких случаев найдено в Екатеринбурге.
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В Свердловской области подтвердили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

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Валерия ответила на критику Пригожина за слова о положении артистов

Певица Валерия ответила в Instargam на критику слов ее мужа Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов.
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Девять человек задержали после перестрелки на юге Москвы

Правоохранители задержали девять человек после стрельбы на автостоянке на юге Москвы.
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«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
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Гаджеты

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30i 5G

Без лишнего шума компания Redmi выпустила смартфон Redmi K30i 5G.
ITZine.ru 04:04
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СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
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Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Общество

Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети

В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
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В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

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В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

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Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

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Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса

Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, академик РАН Лео Бокерия.
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У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Общество

Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований

Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
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Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
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Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

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Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

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В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

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В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Московской области.
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Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
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В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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