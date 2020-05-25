Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 225 таких случаев найдено в Екатеринбурге.
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COVID. Свердловская область поставила антирекорд по новым случаям коронавируса - 279 за сутки
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