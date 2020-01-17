Общество
РИА НовостиВ Свердловской области нашли редкий изумруд
Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Общество
Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза
В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Театры
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин.
Происшествия
Петербуржец обрил наголо и избил палкой шестилетнюю дочь
Внимание следователей к мужчине было привлечено после того, как месяц назад в одну из детских больниц Петербурга попала девочка с многочисленными гематомами.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Экономика
Российскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Космос
Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет
При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленного внедорожника Lada 4х4
Для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения, отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Происшествия
Георгий Кутоян обнаружен застреленным
В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Политика
Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.