Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Свердловской области нашли редкий изумруд

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
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В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК03:42

На Урале нашли гигантский изумруд. Его продадут, деньги от продажи поделят среди рабочих

URA.Ru03:06

На прииске «Ростеха» на Урале нашли изумруд массой в полкилограмма

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В Свердловской области нашли редкий изумруд

РИА Новости02:45

Найденный в Свердловской области редкий изумруд оценили в 55 тысяч долларов

Говорит Москва02:31

На уральском прииске нашли изумруд весом полкилограмма

Российская газета02:46

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

ТАСС01:53
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Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Общество

Студентам ВШЭ запретили делать политические заявления от имени вуза

В начале декабря прошлого года Центр поддержки студенческих инициатив вуза лишил статуса студенческой организации издаваемый студентами ВШЭ журнал DOXA.
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Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor 14 января в 22:35
Политика

Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики

Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
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Театры

Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

Число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее увеличилось до 12

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" под городом Адыгейском увеличилось до 12, из них 7 женщин.
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Происшествия

Петербуржец обрил наголо и избил палкой шестилетнюю дочь

Внимание следователей к мужчине было привлечено после того, как месяц назад в одну из детских больниц Петербурга попала девочка с многочисленными гематомами.
Московский Комсомолец 08:57
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Политика

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
РИА Новости 05:09
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Экономика

Российскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Lenta.ru 05:50
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК вчера в 00:00
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
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Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Полит.ру вчера в 05:00
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
Авто

«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленного внедорожника Lada 4х4

Для семейства Lada 4х4 предусмотрено 10 вариантов исполнения, отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».
Gazeta.SPb 15 января в 17:50
Происшествия

Георгий Кутоян обнаружен застреленным

В квартире дома по улице Паруйра Севака в Ереване найдено тело 38-летнего экс-директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна.
Вести.Ru 06:37
Политика

Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
ТАСС 04:20
Футбол

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн

Чемпионат вчера в 13:30
Кино

Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом

После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Телепрограмма вчера в 04:41
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
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