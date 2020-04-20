Общество
Российская газетаВ Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. Об этом решении сообщил губернатор Евгений Куйвашев на проходящем сейчас брифинге.
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«Эта мера бесполезная»: владельцы магазинов Екатеринбурга об ограничениях на продажу спиртного
Екатеринбург Онлайн10:57
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Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Суть событий вчера в 09:20
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Олимпийская чемпионка 1972 года по фигурному катанию Беатрис Шуба раскритиковала систему подготовки российского специалиста Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 11:29
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Общество
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня
Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19.
Говорит Москва 09:55
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Общество
В России создан прототип электрического авиадвигателя
Как уточняет РИА Новости, электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил был разработан в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолёт разработчикам тогда не удалось.
Говорит Москва 01:15
Технологии
Facebook разработала карту с данными людей с подозрением на COVID-19
Компания Facebook создала карту с данными людей в США, у которых есть симптомы, указывающие на наличие коронавируса.
РЕН ТВ 09:49
Происшествия
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Порошенко получил $200 млн за закрытие дела Burisma — Телиженко
Киев, 20 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко получил около $200 млн за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 03:42
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Футбол
Полузащитник «Андерлехта» Насри исчез в ОАЭ
Французский полузащитник Самир Насри, выступавший в сезоне-2019/20 за бельгийский "Андерлехт", пропал в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего клуб из Брюсселя планирует расторгнуть с ним контракт, сообщает Daily Mail.
ProstoProSport 00:23
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Здоровье
Глава Минздрава оценил эффект от режима самоизоляции в Москве
Снижающийся поток госпитализированных с COVID-19 в столичных больницах говорит об эффективности мер по самоизоляции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:58
Технологии
Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»
В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera 06:59
Общество
Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе
В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26