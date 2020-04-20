Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. Об этом решении сообщил губернатор Евгений Куйвашев на проходящем сейчас брифинге.
Читать в источнике
Комментировать193

Подробнее о событии

Свердловская область первая на Урале ограничила продажу алкоголя на время пандемии

ТАСС08:38

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя

КП - Екатеринбург10:31

Запрет продавать алкоголь в Екатеринбурге противоречит указаниям федерального Минпромторга

66.ru10:21

«Эта мера бесполезная»: владельцы магазинов Екатеринбурга об ограничениях на продажу спиртного

Екатеринбург Онлайн10:57

В Свердловской области ограничат торговлю алкоголем

Интерфакс10:57

В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя

РИА Новости08:27

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета08:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Суть событий вчера в 09:20
377
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3K
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми

Олимпийская чемпионка 1972 года по фигурному катанию Беатрис Шуба раскритиковала систему подготовки российского специалиста Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 11:29
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
5,1K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,1K
Общество

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
14
Армия и оружие

Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
12
Культура

Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
5
Общество

Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
43
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
2
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости 10:13
104
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,2K
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня

Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19.
Говорит Москва 09:55
4
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
630
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
1
Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

Как уточняет РИА Новости, электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил был разработан в прошлом году, однако поднять с его помощью в воздух самолёт разработчикам тогда не удалось.
Говорит Москва 01:15
12
Технологии

Facebook разработала карту с данными людей с подозрением на COVID-19

Компания Facebook создала карту с данными людей в США, у которых есть симптомы, указывающие на наличие коронавируса.
РЕН ТВ 09:49
Происшествия

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку

В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Армия и оружие

SANA: неизвестные уничтожили машину армии США в Сирии, есть раненные

Газета.Ru 08:25
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,2K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
558
Политика

Порошенко получил $200 млн за закрытие дела Burisma — Телиженко

Киев, 20 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко получил около $200 млн за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 03:42
1
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
801
Футбол

Полузащитник «Андерлехта» Насри исчез в ОАЭ

Французский полузащитник Самир Насри, выступавший в сезоне-2019/20 за бельгийский "Андерлехт", пропал в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате чего клуб из Брюсселя планирует расторгнуть с ним контракт, сообщает Daily Mail.
ProstoProSport 00:23
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
12
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
776
Здоровье

Глава Минздрава оценил эффект от режима самоизоляции в Москве

Снижающийся поток госпитализированных с COVID-19 в столичных больницах говорит об эффективности мер по самоизоляции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:58
686
Технологии

Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera 06:59
27
Общество

Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе

В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное