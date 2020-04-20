В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя. Об этом решении сообщил губернатор Евгений Куйвашев на проходящем сейчас брифинге.

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