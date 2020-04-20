Общество

Правда УрФОПравда УрФОКуйвашев ограничил время продажи алкоголя в Свердловской области

Решение было озвучено на заседании оперативного штаба Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении времени продажи алкогольной продукции.
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В Свердловской области ограничат торговлю алкоголем

Интерфакс10:57

В Свердловской области ограничили продажу алкоголя

КП - Екатеринбург10:31

Губернатор не указ: несмотря на новый запрет, журналист E1.RU без проблем купил пиво после 19:00

Екатеринбург Онлайн12:20

Запрет продавать алкоголь в Екатеринбурге противоречит указаниям федерального Минпромторга

66.ru10:21

Свердловская область первая на Урале ограничила продажу алкоголя на время пандемии

ТАСС08:38

В Свердловской области ограничили время продажи алкоголя

РИА Новости08:27

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета08:21
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Энергетика

Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 14:19
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Наука

Китайская вакцина против коронавируса прошла испытания на обезьянах

ToDay News Ufa 09:01
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Общество

Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
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Футбол

Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова

РБК 14:14
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
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Общество

Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Общество

Заразиться коронавирусом домашние животные могут от хозяев

От хозяев могут заразиться коронавирусом домашние животные.
Псковское агентство информации 11:31
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
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Политика

Путин проведет совещание по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу.
BFM.ru 05:49
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Общество

В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
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Футбол

Полузащитник «Вильярреала»: «Несправедливо отдавать титул „Барселоне“»

Полузащитник "Вильярреала" Самуэль Чуквуэзе рассказал, что нельзя отдавать титул чемпиона каталонскому клубу, пока чемпионат Испании не будет доигран.
Soccer.ru 15:03
Политика

Премьер Украины назвал срок пика коронавируса в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал срок пика заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:18
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Общество

Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
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Происшествия

В Москве задержали нарушившего карантин водителя с коронавирусом

Ещё одного водителя с коронавирусом, нарушившего карантин, задержали в Москве, его отправили в больницу, машина поедет на спецстоянку, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 14:47
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Авто

Mercedes отзывает в России 489 автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 489 автомобилей E-Class (W213), S-Class (W222 и W217), G-Class (W463) и AMG GT (W290).
Автоновости дня 04:03
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Экономика

Больше четверти россиян закупили товары впрок на фоне эпидемии

За последний месяц 27% россиян совершали внеплановые покупки продуктов и повседневных товаров, чтобы сделать запасы, говорится в исследовании Банка России.
РБК 11:05
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Шоу-бизнес

Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 05:55
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
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Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
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Экономика

Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина

Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
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