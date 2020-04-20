Общество
It`s My CityВ Свердловской области ограничили время продажи алкоголя
По данным на 20 апреля в регионе зафиксировано 149 случаев заражения COVID-2019, при этом 55 человек уже вылечились от инфекции, а один пациент умер. Кроме того у 78 врачей и пациентов ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге по итогам первого анализа обнаружили коронавирус.
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Губернатор не указ: несмотря на новый запрет, журналист E1.RU без проблем купил пиво после 19:00
Екатеринбург Онлайн12:20
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Политика
Путин проведет совещание с экспертами по коронавирусу
Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по поводу коронавируса.
iReactor 05:12
Общество
В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Экономика
Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина
Массовое снятие денег со счетов было отмечено после обращения к нации президента России Владимира Путина из-за ситуации с коронавирусом, пишет vse42.ru.
ForPost 02:25
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Футбол
Хачериди: не пытался ударить арбитра после игры
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Политика
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Футбол
Корнаухов назвал Фернандеса основной ударной силой ЦСКА
Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году.
Матч ТВ 15:13
Здоровье
У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса
У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19.
Российская газета 15:57
Авто
Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения
Почетное пятое место занимает Nissan GT-R Track Edition — автомобиль комплектуется битурбированным мотором V8 объемом 3,8 литра, мощность которого составляет 565 л.с. Мотор сочетается со спортивной роботизированной трансмиссией.
SpeedMe вчера в 11:15
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Кино
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 05:03
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Наука
Объяснена для людей с ожирением опасность коронавируса
Суть такова, что у человека с лишним весом идет активная выработка белка. Именно белки вирус использует для проникновения в клетки легких.
ToDay News Ufa 07:53
Футбол
Федун назвал провалом аренду Шюррле
Напомним, Шюррле защищал цвета "Спартака" с лета 2019 года, куда перешел в качестве аренды.
Vprognoze.ru 07:59
Футбол
Кокорин рассказал о предложении из Италии
ProstoProSport 18 апреля в 16:09
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Гаджеты
OnePlus может представить недорогие смартфоны в этом году
Как сообщают утечки, чтобы компенсировать снизившийся из-за высокой стоимости спрос на флагманские модели, компания представит в этом году несколько бюджетных смартфонов.
3DNews 12:59
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
В районе города Рас эль-Айн сирийской провинции Хасака американцы вновь преградили путь российскому военному патрулю.
Военное дело 11:49
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22