Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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