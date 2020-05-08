Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая

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