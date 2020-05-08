Коронавирус
RT на русскомВ Свердловской области ограничительные меры продлили до 18 мая
Власти Свердловской области продлили ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом до 18 мая.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Здоровье
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
СК установил еще одного организатора убийства миллиардера Минеева
Следствие установило еще одного организатора убийства основателя торговой сети "Партия" Александра Минеева в 2014 году.
РЕН ТВ 07:32
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 06 мая в 12:38
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Шоу-бизнес
Нагиев устроил танцевальный баттл с «Пухляшом» из клипа Little Big
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своем профиле в Instagram видео, где он и Пухляш из клипа рейв-группы Little Big устроили танцевальное соревнование.
NewInform 06:40
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Lenta.ru вчера в 14:02
Политика
Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
Российский народ во времена испытаний всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству, сказал Президент России Владимир Путин.
Парламентская газета 07:51
Футбол
«Барселона» возобновила тренировки на базе
Sports.ru 06:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Общество
Десяти российским регионам угрожает засуха
Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
Общество
У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Музыка
Little Big представили новую песню Hypnodancer
Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото
Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения постельным фото Сегодня рэпер Потап отмечает день рождения.
Экспресс газета 03:52
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 8 мая, курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 05 мая в 06:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза 06:05
Экономика
Уральские авиалинии предупредили власти о своем близком банкротстве
Банкротство может ожидать авиакомпанию «Уральские авиалинии».
ИА Красная Весна 07:55
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Армия и оружие
Шойгу приказал произвести салют в честь Дня Победы 9 мая
Слово и Дело 03:51
Общество
В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих
Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18