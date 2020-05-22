с чего всё началось

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня. О том, почему регион с понедельника не вернется к привычной ритму жизни, он объяснил на своей странице в Instagram.

Политика Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. 810

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 644

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 478

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 9

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 80

Общество Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет. 258

Общество Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. 146

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 14

Путешествия Португалия сообщила о готовности принимать туристов Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador сообщил, что страна готова принимать туристов. 1

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 268

Общество Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.