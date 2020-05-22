Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня. О том, почему регион с понедельника не вернется к привычной ритму жизни, он объяснил на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал
 он.
Российская газета09:31

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Евгений Куйвашев продлит коронавирусные ограничения до лета

66.ru09:24

В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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Вышел фильм про историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
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Договор СНВ-3 истекает в следующем году.
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Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
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Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
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Происшествия

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21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
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Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

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Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Общество

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Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

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Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

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Lenta.ru 20 мая в 05:53
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В Саратовской области умерли 56 носителей коронавируса

Непосредственно от коронавирусной инфекции в Саратовской области умерли 18 человек.
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Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

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Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

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Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

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Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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