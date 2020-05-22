Коронавирус
Российская газетаВ Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня. О том, почему регион с понедельника не вернется к привычной ритму жизни, он объяснил на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу
США могут пересмотреть выход из Договора по открытому небу (ДОН), если Россия вернется к полному соблюдению соглашения.
РБК 16:08
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Футбол
Футболист Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Как сообщается на сайте клуба, положительный тест на COVID-19 сдал форвард Павел Погребняк.
Vprognoze.ru 04:56
Общество
Вышел фильм про историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки
Российская газета 05:37
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Политика
США не планируют выходить из договора СНВ-3
Договор СНВ-3 истекает в следующем году.
Эхо Москвы вчера в 22:05
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Общество
Кипр возобновит международное авиасообщение с 9 июня
Правительство Кипра откроет с 9 июня международное авиасообщение для аэропортов Ларнаки и Пафоса.
Известия 12:37
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Беглов заявил о неготовности Петербурга к снятию ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии коронавируса заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в северной столице нет.
Московский Комсомолец 06:28
Общество
Тульскую медсестру, работавшую в купальнике, поддержал губернатор
Аргументы и Факты 05:15
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Мясников отметил, что низкая смертность от COVID-19 фиксируется не только в России, но и в целом в странах бывшего СССР.
BFM.ru 01:40
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
В Саратовской области умерли 56 носителей коронавируса
Непосредственно от коронавирусной инфекции в Саратовской области умерли 18 человек.
Взгляд-инфо 12:23
Здоровье
Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 15:01
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
RT на русском вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Путешествия
Португалия сообщила о готовности принимать туристов
Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador сообщил, что страна готова принимать туристов.
Аргументы и Факты 15:03
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:49
Теннис
Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира
Коммерсантъ 14:58
Общество
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 15:50
Общество
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии BNA освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии.
Комсомольская правда 20 мая в 20:24
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15