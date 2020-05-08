Коронавирус
REGNUMВ Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. Об этом глава региона заявил в Instagram. По словам руководителя, жители пока ещё недостаточно соблюдают масочный режим и «социальное дистанцирование».
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Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru вчера в 10:46
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Политика
США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы
Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 20:33
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru вчера в 02:09
Армия и оружие
Столтенберг заявил о сохранении за НАТО статуса «ядерного альянса»
НАТО сократило свой атомный арсенал в Европе на 90%, но останется «ядерным альянсом», пока в мире существует такое оружие, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию «Вельт».
Взгляд.ру вчера в 04:39
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Авто
Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Как сообщает издание Autonews, наибольшей популярностью среди премиальных авто с пробегом пользуются внедорожники возрастом более 6 лет, то есть автомобили, которые давно сняты с гарантии, но еще могут порадовать вторых и третьих владельцев вниманием окружающих.
SpeedMe 02:05
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Политика
Путин призвал защищать правду о войне
Защита правды о войне, память о погибших - не просто долг, а ответственность перед будущими поколениями, надо сделать все, чтобы никто и никогда не посмел вновь развязать войну, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:15
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Армия и оружие
Американские стратегические бомбардировщики провели учения в Эстонии
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений НАТО "Весенний шторм", сообщила в среду пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
РИА Новости 06 мая в 05:33
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Экономика
Стоимость биткоина превысила $10 тысяч впервые с февраля
Курс биткоина впервые с 19 февраля превысил отметку 10 тысяч долларов впервые с 19 февраля 2020 года, следует из данных портала электронной криптовалютной биржи Coindesk.
NewInform 04:51
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD представила новый чипсет для плат, предназначенных для использования под сокет AM4 и поддерживающих новые процессоры на базе архитектуры Zen 3.
NewInform 02:12
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Армия и оружие
США решили штурмом взять Венесуэлу: американский десантный корабль направился к берегам Венесуэлы
Avia.pro вчера в 11:52
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09