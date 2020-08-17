В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
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В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары. Об этом говорится на сайте правительства региона. Кроме того, с этого числа в области откроют базы и дома отдыха, детско-юношеские спортивные школы.В источнике
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