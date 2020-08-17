Общество
РБКВ Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Свердловской области с 18 августа возобновит работу общепит, в том числе рестораны, кафе, столовые и бары. Об этом говорится на сайте правительства региона. Кроме того, с этого числа в области откроют базы и дома отдыха, детско-юношеские спортивные школы.
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Что можно, а что по-прежнему нельзя в Свердловской области: разбираем с юристом новый указ
Екатеринбург Онлайн10:36
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Общество
Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах.
RT на русском 08:57
Происшествия
В Сочи экстренно сел летевший из Москвы в Анталью самолет
В международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью.
Российская газета 01:53
Общество
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Вчера в Гагаринском ЗАГСе столицы состоялась свадьба 51-летней Светланы Бондарчук и 46-летнего Сергея Харченко.
МонаВиста вчера в 06:19
Экономика
Россияне с 17 августа начнут получать новую выплату на детей до 7 лет
Новая денежная выплата от государства начнет поступать российским гражданам с 17 августа.
iReactor 05:25
Общество
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
В России запретили деятельность и признали экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство", известное в молодежной среде как АУЕ.
Российская газета 07:40
Политика
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа.
Ведомости 10:29
Культура
Названы имена наставников девятого сезона шоу «Голос»
Российская газета 11:47
Общество
Разработка шихана Куштау в Башкирии приостановлена
В Башкирии будет приостановлена разработка шихана Куштау в Ишимбайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Московский Комсомолец вчера в 10:37
Космос
Астрономы из США предсказали Вселенной медленную смерть
Исследователи космоса из Соединенных Штатов сообщили, что нашу Вселенную ждет медленная и неминуемая смерть.
Discover24 02:53
Авто
Kia показала обновленный Rio для России
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Kia опубликовали фото обновленного седана Rio для России.
ToDay News Ufa 11:16
Происшествия
Норвежца задержали в Осло по подозрению в нарушении гостайны
Фигуранту уже предъявлено обвинение в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса Норвегии, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого ее разглашения.
Известия 07:44
Футбол
«Локомотив» объявил о переходе форварда «Бордо» Камано
Московский "Локомотив" объявил о переходе крайнего нападающего "Бордо" Франсуа Камано, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 08:35
Футбол
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета 12:20
Экономика
Объем закупок у субъектов МСП вырос на 60 миллиардов рублей
По данным Корпорации МСП, по состоянию на первую декаду августа 2020 года объем закупок 1 756 крупнейших заказчиков в рамках № 223-ФЗ составил 1,953 триллиона рублей.
Lenta.ru 13:10
Футбол
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро
Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Николы Моро.
Газета.Ru 10:30
Футбол
«Интер» обыграет «Шахтер» в полуфинале Лиги Европы 17 августа
Напомним, что согласно решению УЕФА Лига Европы со стадии четвертьфиналов проходит в формате «Финала восьми», согласно которому команды играют один матч на нейтральном поле в Германии.
ODDS.ru 03:27
Происшествия
В Севастополе машина скорой сбила ребенка на скейте
Автомобиль скорой помощи, ехавший в родильный дом с роженицей, сбил ребенка на скейтборде в Севастополе, мальчик госпитализирован с переломом, сообщили журналистам в правительстве Севастополя.
ТАСС 12:54
Политика
Украина отозвала посла в Белоруссии
Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru 10:19
Общество
Белорусский металлургический завод восстановил работу
РИА Новости 10:34
Общество
В Госдуме прокомментировали предложение продлить выплаты детям от 3 до 16 лет
RT на русском 08:07
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор попал в больницу
Евгений Гор много лет состоит в отношениях с Надеждой Бабкиной, которая старше его на 30 лет.
РИА Новости 09:09
Спорт
Bethesda бесплатно раздаёт Quake III в течение 72 часов на PC
Bethesda в течение трёх дней бесплатно раздаёт Quake III: Arena.
Игромания.ру 13:27
Футбол
«Милан» предложит 15 млн евро за Миранчука
В понедельник, 17 августа, «MilanLive.it» сообщает, что итальянский клуб «Милан» намерен предложить московскому «Локомотиву» 15 млн евро за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
ГЛАС.RU 07:15
Происшествия
Суд признал законным домашний арест Ефремова до января
Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста актера Михаила Ефремова до января 2021 года.
РБК 11:38
Политика
Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом
Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс 10:57
Армия и оружие
В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше
«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском 12:32
Хоккей
Московское «Динамо» не заинтересовано в обмене Шумакова из «Авангарда»
Профессиональный хоккейный клуб "Динамо" (Москва) не планирует совершать обмен с "Авангардом". Речь идет о трансфере Сергея Шумакова.
CT news 14 августа в 14:27
Общество
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался в Лондоне.
ЛигаNews.net вчера в 13:27